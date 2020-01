Tokyo Mirage Session FE Encore est disponible, tout ce qu’il faut savoir

Avant de nous présenter de nouveaux titres, Nintendo démarre l’année 2020 avec la sortie d’un portage attendu par les fans de JRPG, Tokyo Mirage Session FE Encore. Cette version Switch reprend le jeu de 2016 sorti à l’origine sur Wii U, qui mélangeait les licences Fire Emblem et Shin Megami Tensei (à plus forte raison Persona), le tout dans un univers contemporain très coloré, où le milieu artistique japonais joue un grand rôle. Si le jeu vous intrigue mais que vous n’avez pas tout suivi concernant ce dernier, voici tout ce qu’il faut s’avoir.

Que raconte Tokyo Mirage Session FE Encore ?

L’histoire nous plonge dans le Tokyo moderne, notamment dans le quartier de Shibuya. De jeunes gens se retrouvent confrontés à l’invasion d’êtres venus d’un autre monde, nommés Mirages, qui volent l’énergie du peuple. Afin de les aider dans leur lutte, nos protagonistes collaborent avec des Mirages alliés, qui ne sont autres que de grands héros tels que Chrom ou Shiida (Fire Emblem).

Afin de développer leur pouvoir, ils devront augmenter leur « performa » en développant leur carrière artistique respective. Entre la chanson, le théâtre, la télévision ou l’opéra, nos héros gagneront en popularité et pourront hériter de nouvelles capacités afin de libérer le monde des Mirages.

Côté gameplay

Tokyo Mirage Sessions FE Encore est un JRPG, qui s’articule autour de combats au tour par tour. Ces derniers jouent sur les faiblesses élémentaires des personnages. En attaquant avec une magie ou une capacité qui touche la faiblesse de l’ennemi, il est possible de créer une Session, qui permettra aux autres membres de l’équipe (présents ou non sur le terrain) d’enchaîner avec d’autres attaques.

Lorsqu’ils ne seront pas en train d’arpenter les donjons à la recherche de Mirages malfaisants, nos héros seront occupés à entretenir leur popularité et leur carrière dans le monde moderne. Il sera alors possible de les aider via des quêtes annexes, qui permettent également d’approfondir la relation entre le héros et les autres membres de l’équipe.

Cela permettra d’avoir accès à de nouvelles compétences et armes, que l’on pourra créer dans l’Agence Fortuna, qui sert de QG à l’équipe. En équipant une arme durant un temps, il est possible d’acquérir les capacités qui lui sont liées pour pouvoir les utiliser en combat.

Quid de cette version Switch ?

Si la majorité du jeu se base sur la version Wii U, la version Switch apporte son lot de nouveautés. On y retrouve notamment une traduction française de tous les textes, tout en gardant les voix japonaise. Tous les DLC présents sur la version Wii U sont directement intégrés au jeu ici.

En plus de cela, on note des réglages techniques, avec des temps de chargements plus courts, la possibilité d’accélérer les Sessions tout en y intégrant des personnages supplémentaires, mais aussi de nombreux costumes inédits.

En résumé

Voici donc tout ce que l’on peut retenir du jeu :

Un mélange entre Fire Emblem et Shin Megami Tensei (Persona)

L’histoire se concentre sur le milieu artistique japonais, avec beaucoup de domaines représentés

JRPG avec combats au tour par tour

Un système de liens pour approfondir les relations entre les personnages

Une version Switch améliorée

Une traduction française

Tous les DLC de la version Wii U présents

Des ajouts inédits (costumes supplémentaires, Sessions améliorées etc.)

Pour en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre test du jeu. Tokyo Mirage Sessions FE Encore est disponible depuis aujourd’hui en exclusivité sur Switch.