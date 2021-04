Titanfall 2 est jouable gratuitement jusqu’au 3 mai sur Steam

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent découvrir Titanfall 2. Le jeu de Respawn Entertainment s’offre dès maintenant une session d’essai gratuite qui vous permet de découvrir le titre sans débourser un centime sur Steam, et ce pendant plusieurs jours.

We heard people want to play Titanfall 2 this weekend? So do we!

Join us on Steam when we make TF2 temporarily free-to-play starting RIGHT NOW through May 3rd @ 10am PT.

Get it here: https://t.co/rn4rUSF0RG

Your journey begins here, Pilots. pic.twitter.com/SQ9eAIAWka

— Respawn (@Respawn) April 30, 2021