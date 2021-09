Titanfall 3 : Le flou autour de la série règne, mais Respawn y pense toujours

Avec le support d’Apex Legends et d’autres projets en préparation, Respawn fait partie des ces studios qui jonglent constamment entre plusieurs grosses licences. Titanfall en fait partie, même si les fans de la série ont l’impression que le studio a jeté la licence aux oubliettes. Et alors que l’avenir de cette série est encore incertain, deux déclarations presque contradictoires de Respawn viennent renforcer le flou.

Jason Garza, community coordinator de la série Titanfall, a tenu un livestream récemment (rapporté par Dexerto) où il a pris la parole concernant l’avenir de la licence. Selon lui, il ne faut rien espérer, car Respawn a « trop de projets en développement pour l’instant ». Ce qui a forcément jeté un froid au sein de la communauté, qui pense désormais que la série ne reviendra pas avant un moment. Il faut dire qu’entre Apex Legends et le potentiel Star Wars Jedi: Fallen Order 2, le studio est effectivement bien occupé.

Contrary to what some folks are reporting, Titanfall is the very core of our DNA.

Who knows what the future holds…

— Respawn (@Respawn) September 23, 2021