Third Editions annonce quatre livres dans son E3 perso

La semaine dernière devait se tenir l’E3 2020. Malheureusement, la situation actuelle a mené à l’annulation de l’événément. Mais, comme pour nous mettre du baume au cœur, l’éditeur Third Editions a décidé d’improviser une salve d’annonces pour ses lecteurs. Ainsi, ce sont quatre bouquins qui nous ont été présentés entre mardi et vendredi dernier. Et, surprise, ces sorties pointeront le bout de leur nez progressivement, à partir du mois prochain.

L’alchimie du Yakuza venu de Saturne

Tout d’abord, mardi, Third Editions nous dévoilait Manga & Sport, un bouquin de Northern Rufio. L’ouvrage reviendra sur l’amour des japonais pour le sport et sa présence dans les mangas. Tout comme les J.O., il est prévu pour une sortie en 2021.

Ensuite, mercredi, l’annonce faite par l’éditeur était aussi de haute voltige pour tous les fans de culture nippone. En effet, un ouvrage traitant d’un manga très apprécié chez nous a été annoncé. Ce dernier n’est autre que Fullmetal Alchemist, sous-titré Derrière la porte de la vérité. Avec Mariela González à la plume, le livre s’intéressera à la création du manga, son univers ainsi qu’un décryptage complet de l’œuvre. Sortie prévue en juillet 2020

Jeudi, la tendance était plutôt à l’astronomie et l’exploration des étoiles. Ou du moins, l’équipe de Third Editions était d’humeur joueuse en proposant un petit teasing autour des étoiles et de l’univers. Au final, c’est un livre magnifiquement titré Le système solaire de Sega – Vers la Saturn et au-delà qui s’est montré à nous, pour une sortie qui se fera au mois de septembre de cette année. De quoi prolonger la déjà très agréable expérience littéraire proposée par La révolution arcade de Sega ? En tout cas, Aurelien Thévenot nous accompagnera de ses mots dans cette nouvelle aventure.

En parlant de septembre, le quatrième livre sortira aussi en ce mois de rentrée des classes. Et, pour le plus grand plaisir de l’auteur de cette news, c’est un ouvrage traitant de la licence Yakuza qui prendra d’assaut les bibliothèques des gens de bon goût. Le livre est écrit par Victor Moisan et nous proposera une analyse complète de la saga.