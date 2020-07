The Medium plongera le joueur dans deux mondes en simultanée

Bloober Team enchaîne les projets. Après la sortie de Blair Witch en plusieurs temps et Observer System Redux qui pointera le bout de son nez sur nouvelle génération, l’équipe travaille également sur The Medium, un titre horrifique à destination de la Xbox Series X et du PC. Quelques images ont été publiées, nous permettant de découvrir une mécanique inédite.

Deux mondes, deux réalités, une énigme

Le Store Microsoft a mis en ligne quelques visuels supplémentaires. Ces captures d’écran sont loin d’être anecdotiques car elles lèvent le voile sur une mécanique spécifique : le joueur devra parfois jouer résoudre certaines séquences dans deux réalités de façon simultanée.

L’héroïne, Marianne, a la capacité de voyager entre le monde actuel et celui des esprits. La particularité réside ici dans le fait que l’on pourra afficher les deux univers en même temps. Cela demandera d’explorer les deux pans de l’environnement sous un angle différent et de résoudre des énigmes en double réalité, notamment en débloquant de nouveaux passages.

Les captures d’écran illustrent très bien tout cela, et on vous laisse les apprécier en vous rappelant que The Medium sortira sur PC et Xbox Series X à une date encore inconnue.