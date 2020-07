The Medium nous fait frissonner dans un nouveau trailer

Après son annonce il y a quelques mois depuis le premier Inside Xbox 2020, The Medium sait se faire attendre par la communauté après le fameux Layer of Fear et Blair Witch.

Deux mondes effrayants

The Medium nous plongera dans la peau de Marianne, ayant des facultés spirituelles et psychiques en quête d’une énigme. Aujourd’hui, à l’occasion du Xbox Games Showcase, le jeu se dévoile un peu plus en détail et nous montre ces fameux deux mondes que l’on devra arpenter, en plus d’affronter la créature appelée The Maw. Dans ces mondes, n’étant autre que l’actuel et le spirituel, nous pourrons avancer afin de résoudre des énigmes, mais aussi traverser les horreurs qui planent autour de ce qui semble être l’enquête du meurtre d’une petite fille.

Marianne devra donc alterner et avancer entre ces deux mondes afin d’apporter des réponses à l’enquête qui semble la hanter depuis un moment. Le switch entre les deux mondes sera instantané grâce aux prouesses promises de la next-gen, mais aussi nécessaire pour la découverte et la progression.

Ce nouveau-né de Blooper Team semble très prometteur, et propose une belle ambiance qui a l’air très immersive à destination de la Xbox Series X, du PC et du Xbox Game Pass pour cette fin d’année 2020.