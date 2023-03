Accueil > Actualités > On a joué à The Lord of the Rings Gollum, voici 5 choses à savoir

Nous avons eu l’occasion de jouer pendant une quarantaine de minutes le mois dernier à The Lord of the Rings – Gollum. Une version jouable très courte, qui nous a néanmoins permis d’en savoir quelque peu davantage sur le jeu. Pour rappel, The Lord of the Ring – Gollum est le prochain jeu développé par Daedalic Entertainment, plus connu pour ses point’n click, comme la série des Deponia. Le jeu est édité par Nacon, et fait partie du plan de Embracer Group de proposer 5 nouveaux jeux issus de la licence du Seigneur des Anneaux. Initialement annoncé en 2021 pour une sortie en 2022, le jeu a déjà été décalé pour une sortie prévue cette année. Après un Cinematic Trailer sorti récemment à l’occasion du Nacon Connect, nous sommes en attente d’une date de sortie.

Le jeu se place entre Le Hobbit et le Seigneur des anneaux

L’idée derrière le scénario de The Lord of the Ring – Gollum est de remplir l’une des périodes laissées vide par J.R.R. Tolkien se déroulant entre le récit du Hobbit et du Seigneur des anneaux. Daedalic a collaboré avec un spécialiste de l’auteur afin de pouvoir donner le maximum de cohérence au jeu par rapport aux livres originels.

L’idée sera de raconter une histoire qui n’a jamais été présente où que ce soit. Cela permettra notamment de pouvoir ajouter des personnages originaux, mais aussi des personnages iconiques tel Gandalf que nous verrons dans le jeu. Au niveau de l’histoire en elle-même, elle débute 8 années avant le début de la guerre de l’anneau, et nous évoluons en parallèle jusqu’à la fin de la première moitié de la fraternité de l’anneau.

Un véritable voyage dans la terre du milieu

L’autre aspect autre que scénaristique, est bien entendu l’environnement du jeu. Pour cela, The Lord of the Ring – Gollum proposera un véritable voyage au sein de la Terre du Milieu. L’occasion d’explorer différents environnements tel barad-dûr où se déroulera une bonne partie du jeu. L’occasion donc pour le développeur de montrer des endroits jamais véritablement explorés auparavant et uniquement nommés dans les œuvres originelles.

Ainsi, vous aurez également l’occasion d’aller au sein même de la tour de Sauron, ou encore de vous retrouver dans les contrées elfes de la forêt noire. Ce sont les deux seuls environnements que nous avons découverts d’ailleurs durant notre courte session de jeu que nous avons réalisée. On espère que l’on aura l’occasion d’en découvrir davantage prochainement.

Un mélange de jeu d’aventure et d’infiltration

The Lord of the Rings – Gollum se présente comme un jeu mélangeant aventure et infiltration. Lors de notre courte session d’essai, nous avons eu l’occasion de voir à la fois ces deux parties du jeu. Lors d’une première séquence, c’est un mélange de plateforme et d’infiltration que nous avons joué, tandis que sur la seconde, une section davantage narrative, avec même une énigme à résoudre.

Pour le coup, même s’il est un peu tôt pour donner un véritable avis sur cette orientation, nous avons eu l’impression d’un déséquilibre entre les deux propositions de jeu. La partie infiltration est assez légère, avec peu d’interactions possibles. La partie plateforme nous a semblé également manquer de précision, avec deux types de sauts possibles, des actions assez classiques dans ce genre de jeu telles que escalader des parois, nager ou encore s’agripper à des rebords. Par rapport à ce qui avait été présenté précédemment, nous n’avons pas eu affaire à quelconque action en comparaison à la présentation ayant eu lieu l’année dernière.

La seconde partie de la proposition de jeu, purement aventure narrative, nous à davantage conquis. Le peu de dialogues nous ont semblé bien écrits. Sur un des chapitres que nous avons entraperçu, davantage orienté narration, nous avons eu l’occasion de pouvoir explorer les alentours, admirer la direction artistique donnant une vraie vision personnelle à l’univers de Tolkien. Une seconde séquence durant ce même chapitre nous a proposé de résoudre une énigme, autour de l’éclosion d’un œuf. L’énigme, qui n’était pas en soi compliquée, nous demandait de l’observation d’environnement mais également un choix qui, de ce qui nous a été expliqué, aura un impact dans le jeu.

Gollum ou Smeagol ? Les choix au centre du jeu

En parlant de choix d’ailleurs, The Lord of the Ring – Gollum proposera de multiples choix par différents aspects, qui auront un impact dans l’ensemble de notre progression. Les choix pourront être au niveau des dialogues comme au niveau de la réalisation de certaines énigmes comme nous l’évoquions précédemment. Mais, et ce qui constitue à la fois notre intérêt et notre crainte envers le titre, cela s’articule également par la dualité Gollum/Smeagol.

Cette dualité est utilisée comme mécanique importante dans le game design du titre. Sur un niveau premier via des séquences de dialogue où il sera possible de répondre via l’une ou l’autre des personnalités de notre héros principal. Mais, et c’est ce qui nous a le plus intrigués, c’est l’utilisation de cette dualité dans certaines séquences de gameplay.

En effet, il faudra, après un choix de dialogue, convaincre l’autre personnalité du fondement de ce choix-ci. C’est ici quelque chose d’assez intéressant car ressemblant au final assez fidèlement aux états d’âme que l’on a pu lire ou voir dans le Seigneur des Anneaux. Tout le monde se souvient de ces scènes mémorables du film où Gollum et Smeagol discutent entre eux face à Frodon. Recréer ces moments est pour le coup le pari du jeu, et il faudra voir dans la longueur comment tout cela s’articule avec le reste du jeu.

The Lord of The Rings – Gollum proposera des fins différentes et une durée de vie conséquente

La dernière information que nous avons eu à l’occasion de cette découverte de The Lord of the Rings – Gollum, c’est la durée de vie actuellement estimée du titre. Il est important de rappeler que le jeu de Daedalic et Nacon est encore en développement et que ce genre d’information peut être sujette à modification. Mais actuellement, la durée de vie du jeu semble être d’environ 20 à 25 heures de jeu soit une durée de vie plutôt conséquente pour ce genre de proposition vidéoludique.

Ce qui nous intéresse davantage est qu’il pourrait y avoir plusieurs fins au jeu. Si bien entendu, en termes d’histoire pure, la volonté étant de respecter la cohérence et l’œuvre de J.R.R. Tolkien, on sait qu’il n’y aura pas de chamboulement par rapport à l’histoire de Frodon, le studio a conçu de nouveaux personnages afin de permettre de raconter son histoire et donc différentes issues à celle-ci, prenant en compte vos décisions et l’impact de vos choix envers cette histoire originale et ces personnages propres au jeu.

The Lord of the Rings – Gollum est prévu pour le 25 mai 2023 sur PC, Xbox, PlayStation et plus tard dans l’année Nintendo Switch.