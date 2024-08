Du cheval, des smoothies et de la synchronisation

Nintendo vient de mettre en ligne une vidéo d’environ 5 minutes revenant sur les grandes lignes de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Nous retrouvons tout d’abord les environnements mythiques de la licence dans Hyrule comme le Désert Gerudo, le village Goron ou le Volcan d’Ordinn (que l’on prononce « Ordin » d’après la voix-off).

Zelda va ainsi voyager à travers tout le royaume pour le sauver et aider les habitants sur son chemin grâce à ses pouvoirs magiques. Pour rappel, la princesse pourra enregistrer des objets, appelés échos, et les invoquer à tout moment. On nous apprend tout d’abord que la carte bénéficiera de multiples balises de téléportation pour voyager rapidement. En outre, il vous sera possible de chevaucher un cheval pour vous déplacer plus facilement. Lorsque vous obtiendrez l’écho de la carotte, vous pourrez l’appeler à tout moment pour que la monture vienne à vous.

Zelda ramassera toutes sortes d’ingrédients durant son périple. Grâce à la « Peste marchande », elle pourra préparer des smoothies offrant différents effets. Zelda pourra également acheter des équipements offrant différents bonus et qui changeront son apparence. La vidéo revient également sur la mécanique de synchronisation, qui permet à notre héroïne d’utiliser le pouvoir de Tri, la petite fée qui l’accompagne, afin de déplacer des objets. Les extraits montrent des utilisations assez créatives de la synchronisation, que l’on peut aussi utiliser sur les échos et sur les ennemis.

En tout cas, ces nouvelles images de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom confirment nos attentes élevées pour cette exclusivité Switch. Le jeu offre un sentiment de liberté similaire à Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, avec un côté créatif tout aussi captivant.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom arrivera le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch.