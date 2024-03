The First Berserker : Khazan montre enfin du gameplay au Xbox Partner Showcase

Trop de noms pour un seul jeu

Initialement titré Project BBQ, avant de devenir Project AK, puis Arad Chronicle: Khazan, le prochain opus de la vaste franchise Dungeon & Fighter a récemment trouvé son quatrième (et définitif ?) nom. Celui que l’on appellera désormais The First Berserker : Khazan est connu depuis un moment, puisque c’est en 2018 qu’il faisait sa première apparition avec une vidéo qui n’a plus grand chose à voir avec l’état actuel du jeu. Annoncé comme coloré il y a six ans, cet Action-RPG s’inspirant fortement des productions de From Software a en effet beaucoup évolué, dans une direction qui ne ressemble étrangement plus à ce que l’on connaît, par chez nous, de la franchise qu’il représente.

Et ce n’est pas DNF Duel qui nous fera dire le contraire, puisque ce jeu de combat fort bien reçu est résolument bariolé. The First Berserker : Khazan, quant à lui, tente désormais une approche plus sombre, d’aucun dirait même terne, du moins à en croire la vidéo dont nous a gratifié le Xbox Partner Showcase d’hier soir. Une présentation de près de deux minutes qui visait à nous montrer vers quoi le projet s’orientait en termes de gameplay. L’occasion de faire connaissance avec son protagoniste, mais aussi avec son monde visiblement en ruine, que l’on traversera à priori en répandant tripes et hémoglobine à grands coups d’épée et de hache.

En dehors de ce à quoi devraient ressembler ses combats, nous ne savons finalement pas grand chose de The First Berserker : Khazan. Au point que l’on ne soit pas certains des supports qui l’accueilleront. Si la vidéo de gameplay présente sur la chaîne officielle du jeu annonce une parution sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, il existe malgré tout une page Steam laissant légitimement à penser que le titre de NEXON et Neople aurait tout de même droit à une sortie sur PC, ce que tend à confirmer le site officiel du jeu. Affaire à suivre. Il ne faut toutefois pas être pressé, puisque The First Berserker : Khazan ne bénéficie, pour le moment, d’aucune estimation même vague de sa période de sortie.