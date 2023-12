The Final Day

Après plusieurs phases de bêta encourageantes, The Finals est enfin disponible dans sa version finale. Vous pouvez dès à présent l’obtenir en Free to Play sur PC, PS5 ou Xbox Series. Si vous le découvrez aujourd’hui, il s’agit d’un FPS se jouant en équipe de trois joueurs. Il prend la forme d’un show virtuel où le but est d’amasser plus d’argent que les autres équipes. Le titre met en avant des décors verticaux et destructibles pouvant retourner les situations et multiplier les approches. Des évènements aléatoires peuvent aussi se déclencher au fil du temps pour pimenter les parties.

The Finals démarre du même coup sa Saison 1 en introduisant la carte de Las Vegas. A l’occasion de ce lancement, voici ce que nous dit Gustav Tilleby, le directeur créatif :

Nous avons créé Embark pour réinventer la manière dont les jeux sont faits et ce qu’ils peuvent devenir. THE FINALS, notre premier lancement, incarne parfaitement cette vision. “THE FINALS n’est pas un autre battle royal, une autre simulation militaire, ou un autre FPS tactique, il y en a déjà une multitude. Il s’agit ici d’une nouvelle approche des jeux de tir. La réaction de la communauté au cours de cette année de test a été fabuleuse et nous a donné une grande leçon d’humilité. Maintenant que le jeu est en ligne, nous nous concentrons sur la qualité de l’expérience pour notre communauté, avec de nombreuses surprises à venir.

On a d’ailleurs pu y jouer en avant première et l’on vous proposera dans (très) peu de temps un article résumant notre avis sur le jeu. En effet, nous avons eu la chance d’y jouer en compagnie de confrères et des développeurs d’Embark Studios pour pleinement le jauger. Cela donnera également un aperçu plus détaillé des mécaniques de ce FPS. On verra dans quelques semaines si le soft parvient à galvaniser les foules.