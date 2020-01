The Behemoth (Castle Crashers) annoncera son nouveau jeu le 31 janvier

Il y a parfois des rendez-vous qui prêtent à sourire : The Behemoth, studio de développement que l’on connait pour le très chouette Castle Crashers, BattleBlock Theater ou le récent Pit People, va bientôt annoncer son futur prochain. L’heure et la date de la future présentation ont été données, et il n’y a plus qu’à patienter.

Un nouveau projet sur les rails

L’équipe basée à San Diego nous a ainsi fixé un rendez-vous : le 31 janvier à 2 heures du matin, heure française. L’annonce sera faite dans la nuit de jeudi à vendredi et cela se déroulera sur la chaîne Twitch du studio. On n’en sait pas plus encore mais un rapide teaser a été présenté sur Twitter, et il est accompagné d’un #Game5. Il s’agit donc d’un projet majeur qui fait suite à leurs précédentes production. Comme on dit, Stay Tuned.