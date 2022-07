Test Drive Unlimited Solar Crown nous fait patienter d’ici 2023 avec un court trailer

On ne va pas se mentir, Test Drive Unlimited Solar Crown est sans aucun doute l’un des jeux les plus attendus dans le catalogue de Nacon. A chaque fois que l’éditeur français organise un Nacon Connect, comme lors de ce 7 juillet, les gens réclament sans cesse une apparition du jeu de courses. Et s’il était bien présent lors de la dernière conférence, pas sûr que son apparition ait été suffisante pour les très nombreux fans de la licence.

Toujours pas de gameplay, malgré un trailer

Et oui, il faudra se contente d’un trailer plutôt conceptuel pour ce Test Drive Unlimited Solar Crown, qui se contente simplement de poser les bases de l’ambiance du jeu à travers quelques répliques des membres des deux gangs principaux de la ville.

Pas de gameplay à voir ici, que des concepts de voitures et de personnages, ce qui devrait en décevoir plus d’un, étant donné que le jeu n’a pas vraiment rassuré ces derniers temps, notamment depuis qu’il a été repoussé à l’année prochaine.

Test Drive Unlimited Solar Crown sortira donc en 2023 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Ses versions PS4 et Xbox One ont été annulées il y a peu en même temps que l’annonce du report.