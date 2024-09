Test Drive Unlimited Solar Crown : Après un démarrage difficile, Kylotonn promet des compensations et des grosses updates

Faux départ pour le jeu de courses

En demandant une connexion obligatoire, Test Drive Unlimited Solar Crown a fait face aux habituels soucis de serveurs au lancement. Un problème récurrent dans l’industrie, qui est moins pardonnable lorsque celui-ci survient durant un accès anticipé que des personnes ont payé. Dans un long post sur Steam, Kylotonn revient sur cette situation en indiquant sortir des patchs de manière quotidienne, qui n’avait pas été prévue à cause du nombre très élevé de joueurs et joueuses. Selon le studio, le jeu est plus stable aujourd’hui, maintenant que son lancement officiel est passé :

« Nous sommes désormais confiants dans la résolution des principaux problèmes rencontrés et considérons toujours l’amélioration des services techniques comme une priorité. Chaque jour, de nouveaux correctifs sont appliqués. Dans les jours à venir, des opérations de plus grande envergure auront lieu pour déployer des correctifs plus profonds. Ceux-ci pourront parfois nécessiter une maintenance du serveur voire le téléchargement d’un patch. Dans tous les cas, vous serez informés en amont via nos différents canaux de médias sociaux ! »

Cela dit, le studio sait aussi qu’il doit se faire pardonner auprès des premiers acheteurs. Une compensation sera donc offerte à toutes celles et ceux ayant rencontré des soucis depuis le 5 septembre (date du début de l’accès anticipé), sans pour autant en préciser la nature :

« Beaucoup d’entre vous se demandent quelle sera la nature de cette compensation. Nous envisageons une compensation qui corresponde à la frustration causée par les problèmes rencontrés, tout en veillant à ne pas créer d’injustice pour les joueurs non affectés ni à perturber l’équilibre de progression unique de Test Drive Unlimited Solar Crown. Bien qu’il soit trop tôt pour confirmer quelle sera cette compensation, rassurez-vous, il ne s’agira pas simplement d’un certain nombre de pièces Solar ou d’un objet cosmétique pour votre avatar. »

Aucune date n’est annoncée pour la distribution de cette compensation, même si l’on suppose qu’elle devrait arriver relativement rapidement pour apaiser la situation.

Beaucoup de contenu en préparation

Kylotonn a aussi fait un point sur l’avenir du jeu, maintenant qu’il est officiellement lancé pour tout le monde. Il promet d’abord une mise à jour majeure pour améliorer l’expérience visuelle, et ce sur toutes les plateformes. 300 correctifs seront également appliqués, aussi bien pour les visuels que pour le comportement de l’IA ou encore pour les différentes courses. Le framerate sera lui aussi visé par ce patch, tandis que la compatibilité de certains accessoires (comme les volants) sera améliorée.

En bref, une grosse mise à jour qui va préparer le terrain pour l’année 1 du jeu. Le studio tient à nous rappeler que beaucoup de nouveautés arrivent en jeu, comme le retour d’Ibiza, le retour du casino ou les guerres de clans, tandis que les sujets brulants comme celui de l’arrivée des motos seront traités.

Un programme qui sera, on l’imagine, dépendant des retours de la communauté, actuellement très mécontente. Sur Steam, le jeu fait face à des évaluations moyennes à cause des soucis évoqués précédemment. Il faudra donc regagner la confiance de la communauté, notamment avec cette première grosse mise à jour, pour espérer passer la seconde.

Test Drive Unlimited Solar Crown disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.