Test de Test Drive Unlimited Solar Crown – Départ loupé pour le retour de la licence

Il aura fallu attendre treize longues années avant de voir la licence Test Drive revenir sur nos plateformes de jeu. Auparavant développé par le studio Eden Games, c’est à présent les équipes de Kylotonn qui ont récupéré le bébé. Loin d’être des inconnus au rayon des jeux de voitures, on leur doit les derniers titres estampillés WRC (avant le passage récent chez Electronic Arts). Très attendu par les fans, Test Drive Unlimited Solar Crown avait bénéficié de plusieurs phases de beta avec des retours plutôt mitigés. Malheureusement, la sortie du titre ne s’est pas faite sans heurts.

Conditions de test : Nous avons passés environ 10 heures sur le jeu, le temps d’explorer une bonne partie de la carte, de tester la quasi totalité du type de contenu proposé et de parcourir les routes au volant de plusieurs voitures bien différentes. Le test a été réalisé sur Xbox Series X.

Un jeu entièrement connecté trop ambitieux ?

On pourra dire que sortir ce test n’aura pas été une mince affaire, entre maintenances et problème de serveurs, l’accès au jeu fut très très compliqué. Et si par chance, on parvenait à lancer notre partie, c’était sans compter les déconnections en pleine course et les problèmes de sauvegardes nous faisant perdre une partie de notre progression. Heureusement, à l’heure où nous écrivons ces lignes, la situation s’est enfin stabilisée avec un peu moins de problèmes de serveurs.

Manque de chance de notre côté, et partagé par de nombreux joueurs au vu des remontées sur le serveur Discord officiel, nous avons subi un problème de connexion juste à la fin de la première course de l’introduction. Le problème, c’est que la deuxième épreuve n’est alors jamais apparue, nous bloquant à tout jamais dans la zone d’introduction du jeu. Seule solution, démarrer une nouvelle partie, ce qu’il est impossible de faire soi-même puisque tout est sauvegardé en ligne. Il a donc fallu prendre notre mal en patience quelques jours de plus avant que l’éditeur ne réinitialise notre sauvegarde.

Ce n’est malheureusement plus rare de voir des sorties jeu vidéo entachées par des problèmes de connexion, mais la sortie de Solar Crown fait partie des plus mauvais élèves et la grogne des joueurs, en particulier les possesseurs de l’édition la plus chère bénéficiant d’un accès anticipé, n’en finit pas. Le studio a annoncé une compensation pour ces derniers sans plus de précisions pour le moment.

Se lancer dans un jeu entièrement connecté était sûrement un challenge trop ambitieux pour le studio et ses moyens financiers (loin des sommes folles dont bénéficient ses concurrents directs Forza Horizon et The Crew Motorfest). Contrairement à cette concurrence, cette course au tout connecté lui fait perdre quelques atouts comme le fait de pouvoir mettre pause en pleine course alors que cette dernière est composée uniquement d’IA, ou le mode “Rewind” présent dans les deux jeux cités plus haut et permettant de revenir en arrière en cas d’erreur sur la piste.

Et pourtant, le jeu proposait de bonnes idées avec les lieux de rassemblement et concessions où échanger avec les autres joueurs ainsi que de les voir parcourir la ville en même temps que nous. Il est cependant difficile d’en voir les bienfaits actuellement puisque avec tous les problèmes techniques rencontrés, nos sessions étaient finalement bien souvent très vides. Les joueurs rencontrés lors du lancement d’une course se comptent malheureusement sur les doigts d’une main.

La totalité des courses que nous avons effectué s’est donc faite face à l’IA du jeu et ce fut loin d’être une partie de plaisir. Test Drive Unlimited Solar Crown ne nous permet pas de choisir le niveau de difficulté de l’IA, ce dernier s’ajuste et monte en cas de victoire ou baisse en cas de grosse défaite (dernier ou avant-dernier en général). L’idée est louable, cependant le comportement de ces pilotes virtuels est très mal équilibré. Systématiquement, quelques voitures bénéficient d’accélérations incompréhensibles leur permettant de prendre une avance impossible à rattraper. Lors des virages, elles ne semblent pas avoir besoin de freiner, ne perdant ainsi pas de vitesse contrairement à nous. Cela nous a rapidement frustré, d’autant que le système de progression est loin de nous avoir passionné.

Une progression sans saveur

Oubliez toute notion de scénario dans Solar Crown. On incarne un pilote, que l’on pourra personnaliser au début, dont le but sera de se hisser aux meilleurs rangs du Solar Crown, la compétition locale de l’île de Hong Kong dans ce jeu.

Cela se traduit par un niveau de réputation qu’il va falloir faire monter. À différents paliers, on débloque de nouvelles mécaniques de jeu, de nouvelles catégories de voitures ou de meilleures améliorations disponibles à l’achat. On est face à une progression somme toute classique, déjà vue maintes fois, qui peine à impliquer le joueur.

Pour obtenir de la réputation, on dispose de différents moyens. Terminer des courses, ce qui est le cœur du jeu, mais qui pourtant n’est pas la solution la plus généreuse en points de réputation. Découvrir des routes ou ramasser des collectibles disséminés sur la carte sera déjà bien plus généreux, mais le plus intéressant va être d’effectuer des missions annexes.

Ces dernières imposent différents objectifs à effectuer en course (terminer sur le podium ou en un temps record par exemple), ou dans le monde ouvert (parcourir un certain nombre de km au volant d’un type de voiture ou obtenir un certain nombre d’étoiles sur les radars). Ces missions donnent un cap à suivre et au début de l’aventure nous avons trouvé qu’elles permettaient une progression plutôt fluide. En effet, de nouvelles quêtes apparaissent tous les cinq niveaux de réputation et en général les accomplir suffisait pour débloquer les suivantes. Mais arrivés vers le niveau 20, nous avons constaté qu’elles n’étaient plus suffisantes et qu’il devenait rapidement nécessaire de refaire en boucle les courses actuellement débloquées.

La progression se retrouve alors bien trop lente, et même frustrante avec des défis impossibles à compléter avant de pouvoir grandement améliorer les performances de sa voiture, nous obligeant alors encore une fois à refaire inlassablement les mêmes épreuves pour accumuler les crédits nécessaires.

Car oui, les crédits sont une ressource précieuse. Contrairement à Forza Horizon où les véhicules tombent à flots à coup de roulette, ici, il faut les acheter et ils coûtent cher. Les achats doivent être réfléchis puisque les courses ne récompensent que 15 000 crédits en moyenne alors que les véhicules de classe G peuvent par exemple atteindre le million. À cela, il faut rajouter le coup des améliorations pour se voir performant sur la piste, ce qui implique de passer un bon moment avec le même véhicule aux commandes. Imaginez alors la frustration d’avoir investi une grosse somme de crédits dans un véhicule donné, puis vouloir effectuer une mission annexe pour finalement voir qu’elle concerne une course exigeant un autre modèle. Et pour peu qu’il s’agisse de la dernière mission qu’il nous reste, on est reparti pour refaire en boucle les épreuves déjà débloquées pour accumuler les crédits suffisants ou espérer monter suffisamment notre réputation pour obtenir de nouvelles quêtes et épreuves.

Le contenu de ces épreuves est d’ailleurs loin de faire dans l’originalité. On retrouve les courses sur plusieurs tours, les sprints, les contre-la-montre classiques pour le genre. Un mode Domination dans lequel il faut franchir des checkpoint en premier pour marquer plus de points et des courses longues baptisées “Joyaux de la couronne” viennent tout de même apporter un poil de fraîcheur, mais insuffisant. Tout comme chez Forza Horizon, Test Drive Unlimited Solar Crown propose des radars à franchir à pleine vitesse, des collectibles à récupérer, des routes à découvrir et des épaves à trouver. Certes, la quantité est là, mais son manque d’originalité combiné à la structure lassante et frustrante de la progression du jeu ne nous as jamais donné l’envie de nous investir dans le titre.

À côté de cette course à la réputation, le jeu nous présente deux factions : les Sharps et les Streets. Les premiers vouent une grande importance à la luxure, aux plaisirs de la vie comme le champagne et le caviar, et aux belles voitures. Habillés en robe de soirée ou en costume, ces derniers regardent la ville de haut depuis leur gratte-ciel. En face, les Streets sont plus proches de l’esprit boite de nuit, néons, couleurs flashy et vêtements plus décontractés.

On peut choisir quel clan rejoindre et là, on se retrouve finalement avec le même système de progression inintéressant que la réputation à savoir faire monter un niveau d’influence dans le clan. Chaque niveau passé nous récompense par des objets spécifiques au clan (vêtements ou autocollants pour nos voitures par exemple), puis une fois certains paliers atteints, on peut défier l’un des membres du clan dans une course en un contre un afin de progresser dans la hiérarchie. La progression se fera principalement par la participation à des courses de clan mettant face à face quatre membres de chaque clan dans une course par équipe.

Le système de progression de ce Test Drive Unlimited : Solar Crown n’est pas foncièrement mauvais, mais il ne parvient pas à nous maintenir captivés et intéressés de par son manque d’originalité et sa lenteur. Dommage.

Une attention au détail inégale

Si la progression du jeu nous a déçu, nous avons trouvé la prise en main bien plus plaisante. La conduite est semi-arcade, dans un style qu’on pourrait le rapprocher de ses grand frères Forza Horizon et The Crew Motorfest, mais avec un peu plus d’exigence.

Déjà, nous avons ressenti une véritable différence de conduite selon le véhicule et non un simple skin avec des performances différentes. Le ressenti est plutôt bon et on a apprécié l’impact du terrain et de la météo sur le comportement de notre voiture. Utiliser le bon type de pneu est essentiel pour éviter la sortie de piste et le jeu nous fera vite constater l’oubli de cette donnée. Les plus passionnés pourront également effectuer différents réglages sur leurs bolides pour adapter au mieux les performances du véhicule à chaque épreuve, tandis que pour les plus néophytes, des réglages pré faits sont disponibles.

On regrette cependant une physique loupée lors des collisions notamment lors des chocs à pleine vitesse où la voiture se retrouve stoppée nette sans aucun ressenti. Les dégâts sur notre véhicule n’iront d’ailleurs jamais plus loin que quelques rayures et bosses et tant pis pour l’immersion.

En revanche, on ne peut que saluer le soin apporté à la modélisation de chaque véhicule du jeu, extérieur comme intérieur. Les options d’intérieur proposées à l’achat des voitures sont d’ailleurs issues des catalogues officiels des constructeurs. Le nombre de véhicules présents dans le jeu est d’ailleurs très satisfaisant avec pas mal de choix, et ce parmi de nombreux constructeurs. On aurait peut-être aimé un peu plus de véhicules plus récents.

Côté audio, on a apprécié le son des moteurs qui nous a semblé différent pour chaque voiture essayée. Lors de la Gamescom, le membre de l’équipe de développement nous avait affirmé que chaque son de moteur avait été enregistré en conditions réelles. Si nous ne pouvons pas l’affirmer avec exactitude de par notre méconnaissance du milieu automobile, rien ne nous a semblé être le contraire à l’écoute. Test Drive Unlimited Solar Crown dispose aussi de différentes stations de radios de plusieurs styles (rock, rap, classique, etc.), mais aucun titre ne nous a vraiment marqué.

Bien que cela ne nous a pas particulièrement servi dans nos sessions, les amateurs de la licence seront sûrement heureux de retrouver la possibilité d’allumer et éteindre les phares, d’actionner les clignotants et les feux de détresse, d’ouvrir et fermer fenêtres et toits ouvrants, et de pouvoir inspecter l’intérieur des voitures dans les concessions.

Terminons par l’aspect visuel du titre qui nous a soufflé le chaud, mais aussi le froid. Globalement, la carte de Solar Crown est plutôt plaisante à parcourir avec un terrain de jeu varié contenant des zones urbaines et d’autres plus sauvages au cœur de la jungle et du relief. La restitution à l’échelle 1:1 de l’île de Hong Kong est convaincante et a réussi à nous dépayser. Malheureusement, si le rendu est parfois joli, notamment en pleine nuit ou sous la pluie, de nombreuses textures sont vieillissantes et les rues plutôt vides. On a également souvent été témoins de civils disparaissant juste devant nous et constaté un framerate catastrophique dans les rétroviseurs.

On reste conscient que les moyens sont inférieurs à ceux des studios Ubisoft et Playground Games, mais face à cette concurrence, on ne peut que constater le retard graphique de Test Drive Unlimited Solar Crown en 2024.