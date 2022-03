Talisman des flèches filantes – Elden Ring

Si vous avez choisi une classe qui utilise beaucoup les arcs dans Elden Ring, le Talisman des flèches filantes sera peut-être d’une grande aide pour votre personnage, étant donné qu’il va vous permettre de tirer des flèches à plus grande distance, et à ainsi rester loin de tout danger. Voici comment trouver le Talisman des flèches filantes dans Elden Ring.

Où trouver le Talisman des flèches filantes ?

Emplacement : Portes de Voilorage

Effet : Augmente la portée des arcs

Pour trouver ce talisman, rendez-vous au site de grâce aux Portes de Voilorage. Afin de monter jusqu’au château, vous devrez emprunter une voie remplie de soldats et gardée par un géant.

Chevauchez Torrent et foncez en ligne droite pour éviter les ennemis et dépasser le géant. Une fois au bout du chemin, prenez à gauche et faites demi-tour en longeant le ravin pour revenir vers les portes. Sur la bâtisse, vous verrez alors une entrée gardées par deux soldats.

Une fois battus, vous pourrez alors vous retrouver au-dessus de la structure des portes. Un coffre avec le Talisman des flèches filantes vous y attend.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.