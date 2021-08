Tales of Arise a droit à plein de nouvelles images dans son dernier trailer musical

Il ne reste plus que quelques jours avant la sortie de Tales of Arise, et Bandai Namco continue de dévoiler tout plein de vidéos pour son prochain JRPG. Après la présentation de Dohalim, on a droit à une nouvelle bande-annonce accompagnée par le thème Blue Moon, interprétée par l’artiste Ayaka.

Un trailer rempli d’images inédites

On a déjà eu droit à un moment musical pour Tales of Arise hier lors de l’Opening Night Live, en compagnie de la talentueuse Lindsey Stirling, et voici que l’éditeur continue sur cette lancée avec la présentation de ce morceau.

Les images qui accompagnent la musique permettent aussi d’en voir beaucoup sur le jeu, avec de nombreuses images inédites. Gare à vous donc si vous ne souhaitez pas trop en voir sur le jeu, et contentez-vous de d’écouter le morceau pour le plaisir de vos oreilles.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à notre nouvel aperçu.