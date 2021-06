Tales of Arise : On y a joué, premier avis en vidéo avec du nouveau gameplay

C’est sans aucune doute l’un des RPG les plus attendus pour cette fin d’année, tout particulièrement par les fans de la licence. Tales of Arise arrivera à la rentrée et attise la curiosité des joueurs avec son gap graphique et son côté plus mature. On a pu y jouer en avant-première et après avoir poncé plusieurs fois la démo à disposition, on vous livre un premier avis en vidéo avec du nouveau gameplay, en complément de notre preview.

Rappelons que Tales of Arise est attendu pour le 10 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu et ses éditions collector sont déjà disponibles en précommande.