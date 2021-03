Tales of Arise dévoile un nouveau trailer, de nouvelles informations au printemps

C’est décidément la semaine des retours chez Bandai Namco. Après les nombreux leaks autour de Elden Ring, c’est au tour de Tales of Arise d’enfin faire parler de lui, après des mois d’absence. Le titre a profité du Tales of Festival qui a lieu ce week-end pour présenter un tout nouveau trailer.

Rendez-vous dans quelques semaines pour en savoir plus

Ce nouveau trailer n’est pas spécialement riche en nouvelles images, mais il permet de préciser un peu plus le contexte de cet opus, qui sera visiblement bien différent des autres épisodes. La relation compliquée entre les deux protagonistes sera au centre du récit, avec un ancien esclave voulant se libérer de ses chaînes, et une noble qui souhaite échapper à son destin en donnant son pouvoir.

Si cela ne vous suffit pas, pas de panique, puisque Tales of Arise nous promet de nous redonner des nouvelles dès ce printemps, soit dans quelques petites semaines maintenant.

Espérons donc en voir bien plus dans les prochains jours, mais aussi que le titre sorte bien cette année sur PC, PS4 et Xbox One.