Tales of Arise fait le point dans une nouvelle vidéo de 5 minutes

L’heure est presque venue pour les fans de la saga Tales of. Après des années de pause, Tales of Arise marquera le retour de la série cette semaine, avec une nouvelle aventure qui promet de changer pas mal de choses pour la saga de JRPG. Et histoire de convaincre tout le monde avant le lancement et de proposer un vaste tour d’horizon de ce que le jeu a à offrir, Bandai Namco nous offre une nouvelle vidéo de gameplay.

Tout savoir sur Tales of Arise en une vidéo

Cette dernière vidéo fait ainsi le tour du jeu, avec les combats, l’exploration, les personnages, les activités annexes et tout ce qui va rythmer cette nouvelle aventure. De quoi permettre de voir pas mal de séquences de gameplay en plus, tout en apprenant un peu plus sur le contexte de cet épisode.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.