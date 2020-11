Take-Two Interactive va racheter Codemasters (F1, GRID, DiRT…) début 2021

Au stade de la rumeur depuis plusieurs jours, l’information est désormais officielle. Take-Two Interactive (Rockstar, 2K, Private Division…) va racheter Codemasters pour la modique somme de 726 millions de livres sterling, soit environ 814 millions d’euro. La transaction sera finalisée au premier trimestre 2021 et le studio britannique devrait intégrer le label 2K.

Un bel avenir en perspective pour Codemasters ?

Comme l’indique le site économique GamesIndustry, Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, a déclaré être « extrêmement heureux d’annoncer cette transaction recommandée par le conseil d’administration de Codemasters. » Selon lui, « Codemasters est réputé pour avoir créé certaines des licences de course les plus appréciées et les plus rentables du marché. Nous pensons que leurs offres seront très complémentaires avec notre catalogue de jeux de sport et que cela renforcera notre croissance à long terme. »

Rappelons que, en plus de posséder les licences F1, GRID ou encore DiRT, l’entreprise britannique s’était offert Slightly Mad Studios (Project Cars, Fast & Furious Crossroads) l’an dernier et que, dès 2023, elle pourra exploiter la franchise WRC.