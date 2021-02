System Shock Remake : Une fenêtre de sortie annoncée et un nouveau trailer

Cette année 2021 semble être visiblement la bonne pour System Shock Remake. Effectivement, le titre dévoile aujourd’hui un nouveau trailer, agrémenté d’une fenêtre de sortie sur PC.

System Shock Remake arrive à grand pas

Qu’on se le dise, cela fait au moins un peu plus de trois ans que System Shock Remake se fait attendre. Entre un développement mis en pause en 2018, suivi de quelques bribes de news à son sujet dont une petite vidéo de gameplay récente afin de rassurer, le remake du System Shock original, dont les licences Bioshock ou Prey s’en sont largement inspirés, va bientôt voir le bout du tunnel.

Via la page Kickstarter du jeu, les développeurs ont annoncé officiellement que System Shock Remake déboulera plus tard cet été sur PC via Steam, GOG et l’Epic Games Store. Cependant, pas plus de précisions sur les versions consoles. Ceci dit, Nightdive Studios espère fortement sortir les moutures consoles rapidement dans la foulée.

Egalement, toujours afin de rassurer son monde, ce Système Shock Remake qui a du changer de moteur graphique soit dit en passant – le soft est passé de Unity à l’Unreal Engine 4 NDLR -, un nouveau trailer est diffusé. On ressent un titre aussi malsain que l’opus original, ce qui devrait on l’espère, faire plaisir aux puristes. Cerise sur le gâteau qui plus est, une démo jouable est disponible sur Steam, GOG et l’Epic Games Store, contenant pas mal d’améliorations.

Pas mal de nouvelles positives qui font plaisir concernant System Shock Remake en somme. Pour rappel, la production de Nightdive Studios débarquera plus tard cet été sur PC via GOG, Steam et l’Epic Games Store.