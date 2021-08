La Switch s’approche des 90 millions d’unités vendues, Nintendo fait le point sur les ventes de jeux

C’est l’heure des bilans financiers de chaque grosse entreprise, et après Sony vient le tour de Nintendo. Tandis que le constructeur vise toujours une excellente année fiscale grâce à la sortie de sa Nintendo Switch modèle OLED, on découvre aujourd’hui que la console de base va bientôt passer un cap, celui des 90 millions de consoles vendues.

La Switch toujours en forme

Nintendo nous apprend que 89,04 millions de Switch ont été vendues au 30 juin dernier, ce qui laisse penser qu’entre temps, au rythme où se vend la console, elle a probablement déjà dépassé les 90 millions.

En trois mois, durant ce premier trimestre de l’année fiscale 2021/2022, la Switch s’est écoulé à 4,45 millions d’exemplaires supplémentaires, et 45,28 millions de jeux ont été vendus.

On notera ainsi la solide performance de New Pokémon Snap, qui dépasse les 2 millions de copies vendues, mais aussi l’entrée de Ring Fit Adventure dans le top 10 des jeux Nintendo les plus vendus sur Switch. Voici le classement complet :

Mario Kart 8 Deluxe : 37,08 millions Animal Crossing: New Horizons : 33,89 millions Super Smash Bros. Ultimate : 24,77 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 23,20 millions Pokémon Epée/Pokémon Bouclier : 21,85 millions Super Mario Odyssey : 21,40 millions Super Mario Party : 15,72 millions Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/ Pokémon: Let’s Go, Evoli! : 13,57 millions Splatoon 2 : 12,45 millions Ring Fit Adventure : 11,26 millions

Parmi les jeux vendus cette année, on retrouve Super Mario 3D World + Bowser’s Fury en première place avec 6,68 millions de ventes, avec Mario Golf: Super Rush à 1,34 millions et enfin Miitopia qui dépasse tout juste le million.