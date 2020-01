Super Smash Bros Ultimate : le prochain DLC dévoilé jeudi

L’interminable suspense autour du cinquième personnage DLC de Super Smash Bros Ultimate touche bientôt à sa fin. Il semble que Nintendo et Masahiro Sakurai pourront tenir leur promesse de boucler le Season Pass avant la fin février.

Le créateur de la série reviendra avec une nouvelle vidéo de 35 minutes qui annoncera le personnage et enchainera directement avec les explications détaillées de son gameplay. Il faut avouer que l’on s’attendait plutôt à une annonce lors d’un Nintendo Direct lors des prochains jours. Cela aurait permis de faire parler du jeu grâce au trailer puis de nouveau quelques semaines plus tard avec l’habituel show de Sakurai.

Mais c’est peut-être une bonne nouvelle pour la date de sortie du combattant. En effet, les DLC sortent dans la foulée (48 heures après grand maximum). On peut donc espérer que cela signifie que le dernier membre du Season Pass sortira ce jeudi 16 janvier puisque la présentation aura lieu ce jour-là à 15h, heure française. Vous pourrez la suivre en direct sur Youtube ou sur la chaîne officielle Twitch de Nintendo France.

Malheureusement pour les fans d’Astral Chain, on doute que la série soit concernée par le personnage jouable puisque l’on a appris un peu plus tôt que Super Smash Bros Ultimate aurait droit à un évènement Esprits ce week-end.

Starting on 1/17 for 5 days, the #SmashBrosUltimate spirit event "Chain the Future to Spirits!" will be held. Neuron's newest recruits, as well as Kyle and Lappy will invade the Spirit Board! Don't miss out! pic.twitter.com/mXDaRmmPZ4

— Nintendo Versus (@NintendoVS) January 14, 2020