Super Seducer 3 : GOTY Edition sortira pour la Saint Valentin

Deux ans après Super Seducer 2, le gourou autoproclamé de la drague Richard la Ruina revient avec le troisième et dernier opus : Super Seducer 3. En plus d’avoir une date, il s’affuble déjà de la marque du GOTY Edition.

Un cadeau aux célibataires ?

C’est officiel, Super Seducer 3 : GOTY Edition sortira donc le 13 février prochain sur PC via Steam soit le jour de la Saint Valentin. Comme pour les deux précédents opus, le jeu FMV vous fera vivre différents scénarios où le but sera de draguer une inconnue. Sensé vous donner des conseils pour séduire, la licence est surtout connue pour ses situations loufoques lorsque l’on fait un choix assez inattendu.

En matière de nouveautés, on peut s’attendre à un mode custom qui, en gros, va vous permettre de jouer sans mauvais choix indiqué et sans limite de temps pour certaines situations. Super Seducer 3 promet également « de se concentrer sur ce que les joueurs veulent vraiment sans tenir compte des critiques sur les réseaux sociaux ». On comprend mieux cet état esprit au vu du trailer très explicite.

De plus, La Ruina annonce l’arrivée de Super Seducer, et Super Seducer 2 sur Nintendo Switch avec une sortie espérée pour février 2021.