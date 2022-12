Le Summer Game Fest sera de retour en 2023, une semaine avant l’E3

On a tous beau avoir les yeux rivés sur les Game Awards de la semaine prochaine, Geoff Keighley prépare déjà l’avenir avec son Summer Game Fest. Ce que l’on comprend aisément étant donné qu’en 2023, le présentateur aura droit à une forte concurrence avec le retour inespéré de l’E3, qui a déjà annoncé ses plans pour le mois de juin. Afin de ne pas se faire couper l’herbe sous le pied et de convaincre les éditeurs de passer d’abord chez lui avant de se rendre sur le salon mythique du jeu vidéo, Keighley planifie déjà les contours de son propre événement.

☀️SAVE THE DATE☀️

June 8, 2023

Join us online or in person for SGF '23@SummerGameFest kicks off with a spectacular LIVE showcase event from the 6,000-seat @YouTubeTheater in Los Angeles

Stay tuned for more details & public ticket sales! pic.twitter.com/B455Y6AHe8

— Summer Game Fest – Returns June 2023 (@summergamefest) December 1, 2022