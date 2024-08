Suite aux licenciements, les employés de Bungie appellent au départ du PDG Pete Parsons

Le message adressé par Pete Parsons hier est resté en travers de la gorge de certaines personnes, et à raison. Les dirigeants sont rarement concernés lorsqu’il s’agit de réduire les dépenses du studio. Il y a peu d’exemples de patrons ayant décidé de baisser leurs salaires pour sauver quelques emplois, et Pete Parsons n’est assurément pas l’un d’eux.

Son salaire n’est pas connu précisément mais on sait qu’il a au moins dépensé 2,4 millions de dollars durant ces derniers mois dans des achats de voitures de collection. Des dépenses qui seraient normalement passées inaperçues (il est libre de dépenser son argent comme il le souhaite), mais voir que le PDG gagnait autant d’argent durant la période trouble que passait Bungie est forcément problématique. Sam Bartley, qui travaillait chez Bungie jusqu’aux licenciements, affirme même que Parsons l’invitait à voir sa collection deux jours seulement avant cette annonce.

Pete Parsons has spent 2.4 MILLION DOLLARS on cars, trucks, and bikes on one single auction site since late 2022.

Since the Bungie layoffs in October 2023, he's spent around $500,000 on vehicles.

