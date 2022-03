Suicide Squad: Kill the Justice League est officiellement repoussé à 2023

Avec la sortie de Gotham Knights confirmée pour 2022 et l’arrivée de Hogwarts Legacy pour les fêtes de fin d’années, on avait plus vraiment d’espoir concernant une sortie de Suicide Squad: Kill the Justice League. Bloomberg avait même rapporté que le jeu avait été reporté en interne, sans que cela ne soit confirmé, c’est désormais officiel.

We've made the difficult decision to delay Suicide Squad: Kill The Justice League to Spring 2023. I know a delay is frustrating but that time is going into making the best game we can. I look forward to bringing the chaos to Metropolis together. Thanks for your patience. pic.twitter.com/VOSwTM6Zak

— Sefton Hill (@Seftonhill) March 23, 2022