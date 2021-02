Subnautica Below Zero sortira le 14 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch

Déjà disponible en accès anticipé depuis plusieurs mois, Subnautica Below Zero va bientôt sortir officiellement comme nous l’annonce Unknown Worlds Entertainment et s’apprête à nous faire replonger dans les océans pour un nouveau périple aussi immersif que le premier.

Un nouveau voyage aquatique dans quelques semaines

Deux ans d’accès anticipé auront été nécessaires, mais ça y est, Subnautica Below Zero a le droit à une date de sortie définitive. Le titre sera disponible dans sa version complète le 14 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch, puisque Subnautica arrivera pour la première fois sur la console de Nintendo avec une édition physique regroupant l’ensemble de l’expérience.

Pour rappel, il s’agit d’une suite directe au premier jeu, où l’on plongera dans les fonds marins de la planète 4546B avec de nombreuses créatures et découvertes nous attendent. Ted Gill, président de Unknown Worlds Entertainment, s’enthousiasme de ce lancement et remercie les joueurs :

« Subnautica : Below Zero a été réalisé grâce aux retours de la communauté pendant une période d’Early Access. Nous sommes très heureux de pouvoir désormais vous offrir une suite à part entière à Subnautica. Après deux ans de travail fondé sur le retour des joueurs, apportant du contenu et des fonctionnalités nouvelles, nous avons hâte de revoir les joueurs arpenter les profondeurs de la planète 4546B, et d’y trouver une toute nouvelle expérience pour PC et consoles. »

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, vous pouvez également consulter notre dernier aperçu en date.