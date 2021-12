Le studio Mutan Insight travaille sur un remake de RPG haut de gamme sur PS5

Les rumeurs de remakes de RPG sur PS5, ça ne manque pas ces derniers temps. On pensait découvrir celui de Chrono Cross aux Game Awards, mais ce n’est finalement pas arrivé. Aujourd’hui, on apprend que le studio Mutan Insight est actuellement en plein recrutement pour un autre remake de RPG, comme le relaye Gematsu.

On lance les paris

Ce remake de RPG est ainsi décrit comme étant « haut de gamme », et serait prévu pour la PlayStation 5. Le studio est à la recherche de plusieurs personnes dont des artistes 3D pour la direction artistique et pour les décors, avec des environnements qui utiliseraient l’Unreal Engine 5, ainsi qu’un character designer 2D.

On ignore encore quel RPG cela concerne, mais on peut s’amuser à chercher quelques indices du côté du CV du studio, qui a travaillé sur plusieurs grandes licences de JRPG. Mutan Insight a notamment œuvré sur la série des Atelier et Blue Reflection (pour les modèles de personnages), ainsi que sur le DLC Episode Ardyn de Final Fantasy XV. Ils ont également aidé sur Persona Q2: New Cinema Labyrinth avec un travail sur les modèles d’arrière-plan.

La machine à fantasmes et à rumeurs est lancée, et on se prend déjà à rêver d’un remake de Persona 3, étant donné que le studio a approché la licence (de très loin, mais bon, on prend ce qu’on a). Mais on attendra sagement de nouvelles informations plus officielles avant de tirer des plans sur la comète.