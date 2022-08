Accueil » Actualités » Street Fighter 6 : Mode solo ouvert, casting, gameplay, nouveautés… On fait le point en vidéo

Street Fighter 6 était logiquement présent lors de l’EVO 2022 qui s’est déroulé la semaine dernière, l’occasion d’avoir un peu plus d’infos sur le jeu avec la confirmation de Kimberly et de Juri au casting.

Le titre devrait largement plus se montrer durant le Tokyo Game Show, puisque Capcom a annoncé un showcase spécial centré au tour du jeu, mais en attendant le salon japonais, on fait le point sur ce que l’on connaît du jeu. On résume ce que l’on a appris sur le mode solo, sur les personnages, les nouveautés de gameplay ou encore les informations que l’on a sur le casting, le tout en vidéo.

Street Fighter 6 sortira en 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series.