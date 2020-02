Stranger Things – Six : Présentation et avis sur la BD de Mana Books

Au rayon des séries qui ont su étendre leur univers, on retrouve l’immanquable Stranger Things. Série sur Netflix, jeu vidéo, aftershow et désormais des comics. Étendre un univers à plusieurs medium n’est jamais chose aisée, surtout quand le format de base rencontre un succès planétaire aussi frappant que celui de la série présente sur la plateforme de streaming dont tout le monde connaît le nom.

Malgré tout, cela n’a pas arrêté Jody Houser et Dark Horse, qui se sont empressés de proposer plusieurs comics, dont deux sont arrivés chez nous via l’intermédiaire de Mana Books. Aujourd’hui, nous allons vous parler du second étant arrivé chez nous, Six. D’ailleurs, Jody Houser est un nom déjà connu de nos colonnes. Après tout, nous vous avons déjà parlé de son comics Starcraft : Scavengers.

Mais, avoir déjà parlé de l’une de ses œuvres ne veut pas non plus dire que l’ensemble de son travail est irréprochable. C’est pourquoi nous allons ensemble nous plonger dans cette nouvelle extension de cet univers afin de voir si cette nouvelle proposition vaut la peine de passer à la caisse. Compte-tenu du fait qu’il s’agit d’un rassemblement de quatre comics en un seul livre, sachez tout de suite qu’il s’agit ici de l’histoire « complète » de Six.

Une BD pour étendre l’univers de la série

D’emblée, partons sur le scénario de ce fameux Stranger Things: Six. Il s’agit d’une histoire qui nous plonge dans la vie de Francine, de son nom de code « Six », autre sujet d’expériences. Six est une jeune femme ayant des dons de prémonition et au passé plutôt troublé. Et, afin de nous dépeindre au mieux l’univers de la jeune demoiselle, l’intrigue est découpée en deux temps, avec un focus tantôt sur le présent, tantôt sur le passé.

Dès lors, la trame narrative va nous montrer l’évolution des pouvoirs du sujet numéro six, de la réaction et ses parents et la manière dont la pauvre enfant est arrivée entre les mains des scientifiques du laboratoire de Hawkins. Une fois Six sur place, le lecteur aura également l’occasion de découvrir d’autres sujets, à savoir Three et les jumeaux Nine et Nine-point-Five. Cet ajout d’autres sujets de tests est important puisque ces derniers auront un impact non-négligeable sur le développement de l’intrigue avec, en plus, l’avantage d’apporter pas mal d’éléments supplémentaires à l’univers de Stranger Things.

En outre, n’oublions pas qu’il s’agit du second livre sur lequel Jody Houser a travaillé dans l’univers de la série de Netflix. De ce fait, elle possède une certaine connaissance du sujet. Et c’est là que les choses sérieuses commencent. En effet, si le premier volume imaginé par la dame ne faisait que nous dépeindre des événements connus du grand public, avec un point de vue différent, Six nous plonge dans une marrée d’éléments totalement nouveaux, en nous permettant de découvrir de nouveaux décors et de nouveaux personnages. Et c’est là que réside le point fort principal de cette œuvre dessinée.

En supplément, la dessinatrice nous proposer une plongée plus complète et précise dans le passé des sujets, offrant ainsi une perspective trop peu exploitée dans la série d’origine. Nous en apprenons plus sur les traumatismes qui ont touché ces enfants « différents » ainsi que la manière dont ils ont été traités. Enfin, la construction de la relation entre Six et les autres enfants, notamment Three, permet au livre de prendre une tournure plus humaine et d’offrir un final aussi attendu que déchirant. En bref, Jody Houser rend une copie parfaite du côté de la scénarisation de son comics !

Pas parfaite mais plaisante malgré tout

Dans son univers visuel, Stranger Things: Six n’est pas une mauvaise production. Certes, nous sommes loin de la réussite que pouvait représenter Hitman, mais le trio s’étant occupé du dessin et de la colorisation ne fait pas un mauvais boulot. Ils parviennent d’ailleurs plutôt bien à (re)plonger le lecteur dans l’ambiance des BDs des années 80, avec un style bien propre à l’époque. Dommage, cependant, que les décors ne soient pas un peu plus travaillés.

Cependant, les personnages sont plutôt bien représentés, avec des figures connues des fans de la série plutôt aisément reconnaissables malgré les années qui séparent la présente œuvre de la série TV. En parlant de la série, son univers stylistique est plutôt bien respecté, notamment grâce à des couleurs vives et des personnages qui transpirent l’époque des salles d’arcade.

Mais, un véritable problème survient dans cette pourtant chouette adaptation. Ce problème, c’est la vitesse folle à laquelle l’intrigue se développe. Tout va si vite que l’on a parfois l’impression que cette petite histoire est une course, ou une simple tentative de surfer sur la gloire de la série actuellement en cours. Certes, c’est probablement le cas, mais c’est dommage car cela donne un peu l’impression que cet ouvrage n’est qu’un produit dérivé comme un autre, alors qu’il présentait pas mal de potentiel.

Faut-il craquer pour Stranger Things: Six ?

Malgré ses défauts, Stranger Things: Six reste une chouette petite BD. Pour les fans de la licence, c’est une belle opportunité d’étendre l’univers du phénomène télévisuel. Pour les autres, ce livre n’a cependant que peu d’intérêt, puisque le lecteur n’aura pas le background nécessaire pour apprécier l’œuvre. Et pas la peine de voir ce comics comme une porte d’entrée, car la porte risquerait d’être très rapidement claquée et jamais rouverte.

De plus, il s’agit là d’une bonne manière de patienter en attendant la saison 4 de la série. On retrouve bien l’ambiance et l’univers de la production de Netflix à chaque page et ça reste donc un bon moyen de prolonger le plaisir. Donc oui, on recommande, mais surtout aux fans de la série !

Ainsi, Stranger Things: Six est une belle occasion de plonger plus en profondeur dans l’univers de la série éponyme et d’en découvrir plus sur le laboratoire Hawkins et ses expériences sur les enfants. De nouveaux personnages sont développés et les fans de la production américaine ne manqueront pas de prendre du plaisir à lire tout ça. On recommande, mais seulement aux fans !