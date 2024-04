La date de sortie ne bougera pas

Shift Up annonce la bonne nouvelle sur le compte X (Twitter) du jeu avec une grande photo de toute l’équipe : Stellar Blade vient de passer gold, ce qui veut dire que son développement est bel et bien terminé. Le jeu est maintenant prêt à être imprimé sur blu-ray pour que les copies physiques soient distribuées aux revendeurs. Il ne devrait donc pas avoir de retard, sauf situation exceptionnelle, et sortira donc bien le 26 avril prochain comme cela été annoncé.

Maintenant, l’équipe va sans doute s’atteler à la production d’un patch pour corriger les inévitables soucis au lancement, en prenant déjà en compte les retours sur la démo du jeu. Rendez-vous donc à la fin du mois pour découvrir tout cela lorsque l’on aura l’entièreté du titre à disposition.

Stellar Blade sera disponible sur PlayStation 5. N’hésitez pas à consulter notre avis sur la démo du jeu avec des captures de gameplay maison à l’appui.