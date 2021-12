Steelrising mène sa révolution dans un nouveau trailer

Cela faisait un moment que l’on avait plus vu Steelrising, le nouveau jeu du studio français Spiders, qui a récemment développé GreedFall. Le titre était cependant présent lors des Game Awards afin de nous présenter un tout nouveau trailer, qui permet d’en apprendre un peu plus sur ce monde étrange, où automates et Révolution Française sont au coeur des enjeux.

L’ange de la mort passe à l’attaque

Cette nouvelle vidéo s’attarde donc plus sur l’univers du jeu qu’à son gameplay, même si l’automate Aegis montre toutes ses capacités de combat ici.

Notre protagoniste désincarnée était une automate au service de la reine Marie-Antoinette (rappelons que le jeu met en place une Histoire alternative, où des automates sont présents en 1789), qui a pour but de la divertir en dansant, mais aussi de la protéger, d’où l’existence de son arsenal bien complet.

Steelrising est prévu pour sortir durant le mois de juin 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernière vidéo sur le jeu.