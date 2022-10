Le Steam Néo Fest d’automne est officiellement lancé avec une tonne de démos à découvrir

Comme l’année dernière durant la même période, le Steam Néo Fest revient cet automne pour faire le plein de démos afin de garnir une fois de plus votre liste de souhaits. Durant cet évènement, vous allez pouvoir essayer de nombreux jeux mais aussi de discuter directement avec les développeurs.

Jouer à des démos et échanger des mots avec les développeurs

Du 3 au 10 octobre prochain, il vous sera possible de piocher parmi une grande sélection de jeux afin de les essayer via des démos gratuites ou bien en regardant des diffusions en direct. C’est l’occasion de partir à la découverte de titres qui pourront être vos hits de demain. Il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée et de parcourir la liste au gré du vent ou bien en filtrant avec vos genres favoris.

On retrouve par exemple des titres déjà vus à notre AG French Direct comme Ship of Fools ou encore Aka. C’est aussi le moment d’essayer le prometteur Asterigos et LEGO Bricktales qui sortent ce mois-ci. En vrac, nous pouvons vous conseiller également de jeter un œil à Vengeful Guardian Moonrider que l’on a découvert récemment à la Gamescom 2022 ou encore Soulstone Survivors si vous avez déjà parcouru le fameux Vampire Survivors de bout en bout avant sa version 1.0 prévu pour ce mois-ci.

Il y a de quoi faire, mais ne tardez pas trop car l’évènement ne dure qu’à peine une semaine.