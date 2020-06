Le Steam Game Festival : Summer Edition est repoussé au 16 juin

Tout comme le PC Gaming Show, l’EA Play Live et The Guerilla Collective, le Steam Game Festival : Summer Edition est décalé d’une semaine. Prévu initialement du 9 au 14 juin, il se déroulera finalement du 16 au 22 juin prochain comme l’indique Geoff Keighley sur son compte Twitter officiel.

Rappelons que cet événement permet de jouer chez soi à des démos de titres qui seront disponibles dans les mois à venir et d’interagir avec leurs développeurs. Lors de son annonce en avril dernier, le festival souhaitait également être accessible sur d’autres plateformes en plus du PC mais aucune information précise n’a encore été faite à ce sujet.

The Steam Game Festival: Summer Edition will now take place one week later. June 16 – 22. #SummerGameFest pic.twitter.com/1t5lY2UdaK

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 5, 2020