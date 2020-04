C’est Geoff Keighley lui-même qui a annoncé sur Twitter les dates du Festival des jeux Steam programmé durant le mois de juin. Évènement qui a eu lieu pour la première fois à la suite des Game Awards 2019, celui-ci s’offre une édition d’été qui court sur les mêmes dates que l’E3 qui a été annulé. L’évènement était-il déjà prévu ou profite-t-il de ce trou laissé béant pour s’engouffrer dans la brèche ?

Cette édition se tiendra donc du 06 au 14 juin 2020 et pourrait s’ouvrir à d’autres plateformes que le PC si l’on en croit la fin du tweet. Durant ces dates, vous pourrez découvrir de nouveaux titres à venir dans les prochains mois, vous essayer à certains jeux via des démos ou encore interagir avec les développeurs. Un programme complet qui se fera directement depuis chez vous, à la maison.

Si vous souhaitez avoir une petite notification de rappel sur l’événement à venir, n’hésitez pas à vous pré-inscrire sur le site officiel. Une partie est également réservée aux développeurs qui ont un projet à mettre en avant (inscriptions avant le 24 avril).

For the past few months I've thought a lot about new global and digital ways we could celebrate games the summer. Today the announcement of the Steam Game Festival: Summer Edition is the first preview of what's coming together. The Festival will also expand to more platforms. pic.twitter.com/Cl2mDtRCi2

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 13, 2020