Le Steam Game Festival est de retour jusqu’au 13 octobre

Comme annoncé en août dernier, l’édition d’automne du Steam Game Festival a débuté hier et s’achèvera le 13 octobre à 19h en France. Au programme, de nombreuses démos de jeux qui devraient sortir dans les six prochains mois sont disponibles et des streams sont régulièrement diffusés afin que vous puissiez discuter avec les développeurs de certains titres.

Ghostrunner, Everspace 2, The Falconeer et bien d’autres !

The Steam Game Festival: Autumn Edition is live! 🍂 From now 'til October 13th, demo hundreds of exciting upcoming games for free! Stick around for developer interviews, gameplay streams, Q&As and more!https://t.co/WQaae9OYN7#steamgamefestival — Steam (@Steam) October 7, 2020

Parmi les démos qui pourraient être intéressantes à découvrir, on notera celles de Per Aspera, un jeu de simulation narratif planétaire, Ghostrunner, Everspace 2, le shooter spatial de Rockfish Games, Observer : System Redux, Pumpkin Jack, un platformer 3D qui se lancera le 23 octobre sur PC, Xbox One et Switch, ou encore The Falconeer.