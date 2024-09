Starfield : Bethesda nous parle du DLC Shattered Space dans une longue vidéo

Starfield a soufflé sa première bougie il y a peu et se prépare déjà à accueillir sa première extension majeure. Avec Shattered Space, Bethesda veut offrir une aventure plus concentrée que celle du jeu de base, ce qui passera par une exploration limitée à une seule et même planète : Va’ruun’kai. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce DLC avant de savoir s’il vous êtes prêts à repartir dans l’espace, Bethesda vous dit tout ce qu’il a à savoir sur Shattered Space dans une nouvelle vidéo.