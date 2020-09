Star Wars Squadrons est désormais gold, le jeu n’aura pas de retard

Dans la foulée des annonces liées à l’Ubisoft Forward hier soir, l’annonce du passage gold de Star Wars Squadrons est passée en dessous des radars, mais le jeu d’Electronic Arts sera bien prêt à temps.

I am incredibly pleased to announce that after a ton of hard work from the team here at @MotiveMontreal, Star Wars: Squadrons has just gone aurodium!

Er, I mean gold! #StarWarsSquadrons pic.twitter.com/jzBErluIxv

— Ian S. Frazier (@tibermoon) September 10, 2020