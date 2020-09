Star Wars Squadrons présente un court-métrage impressionnant

A mois d’un mois de sa sortie, on savait que Star Wars Squadrons allait refaire parler de lui aujourd’hui avec une nouvelle vidéo. C’est donc un court-métrage qui a été présenté pour le jeu, intitulé « Traqué ».

La vision d’un pilote de l’Empire

On nous présente ainsi Varko Grey, le leader de l’escadron Titan de l’Empire, qui doit échapper à la Résistance suite à une défaite cuisante de ses camarades. Le résultat est passionnant à suivre pour tous les fans de Star Wars, qui retrouveront ici tout ce qui fait le sel des batailles spatiales de la saga.

On espère retrouver ce même feeling en jeu, le 2 octobre lors de la sortie de Star Wars Squadrons sur PC, PS4 et Xbox One.