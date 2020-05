Décidément, il ne faut pas être pressé de jouer à Star Wars Episode 1 : Racer sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch. Annoncé pour une sortie initiale aujourd’hui, soit le 12 mai, le portage du jeu (qui est sorti il y a 20 ans on préfère le rappeler) est encore repoussé mais sans nouvelle date de sortie.

Fait rare dans l’industrie

Si le report d’un jeu est plutôt courant dans l’industrie, annoncer son report la veille de sa sortie est par contre bien plus rare. Et si les développeurs de chez Aspyr évoque les conditions de travail à la maison à cause du Covid-19, on trouve cela plutôt étrange pour un jeu sorti il y a 20 ans et dont les améliorations et changements sont assez mineurs.

D’autant plus que les conditions de télé-travail ne sont pas nouvelles et il semble bizarre que les équipes n’aient pas pris les devants par rapport à ce retard. Il faudra dont patienter pour avoir de plus amples informations sur la sortie de Star Wars Episode 1 : Racer (qui est disponible sur Steam pour les plus impatients).