Star Wars Battlefront 2 : Deux nouvelles maps prochainement (Scarif et l’Etoile de la Mort II)

Alors que l’ajout des deux petits droïdes se fait encore attendre, DICE décide de penser à la suite. Il faut le dire, Star Wars Battlefront 2 applique un suivi exemplaire avec de nombreuses nouveautés plus de deux ans après sa sortie, et malgré un démarrage catastrophique. Deux nouvelles maps vont finir par arriver, il s’agit de Scarif et l’Etoile de la mort II.

Scarif et l’Etoile de la mort II en préparation…

Il y a quelques jours, le studio annonçait connaitre un léger retard concernant l’arrivée du contenu lié au film Rise of the Skywalker avec l’apparition notamment de deux nouveaux personnages jouables, à savoir BB-8 et BB-9E. Les deux petits droïdes serviront de support et pourrait être de véritables atouts en plein champ de bataille. Malheureusement, celle-ci n’arrivera que dans quelques jours, le 3 février prochain précisément.

Aujourd’hui, DICE nous apprend donc que deux nouvelles maps feront leur apparition au sein du jeu. La première étant la plus demandée par la communauté, il s’agit de Scarif, la célèbre planète paradisiaque que l’on aperçoit dans le film Rogue One. Elle ne sera pas seule, car l’Etoile de la Mort II arrivera aussi dans vos consoles.

Vous l’aurez compris, les développeurs décident de retourner sur la trilogie originale et d’autres contenus seront aussi de la partie concernant le mode co-op ou même de nouveaux modes de jeu. En attendant plus de communication dans les semaines à venir, on vous propose le trailer de la map Scarif déjà apparue dans Star Wars Battlefront.