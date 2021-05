S.T.A.L.K.E.R. 2 serait une exclusivité Xbox temporaire de 3 mois

Le procès entre Apple et Epic Games a déjà révélé de nombreux documents jusqu’ici confidentiels concernant certains acteurs de l’industrie. Même en amont de l’ouverture du procès, des papiers commençaient déjà à circuler, notamment sur Microsoft, avec un document qui indiquerait la durée de l’exclusivité temporaire pour S.T.A.L.K.E.R. 2.

Une exclusivité vraiment temporaire

Selon le document révélé par The Verge, il faut donc s’attendre à ce que l’exclusivité console Xbox pour S.T.A.L.K.E.R. 2 ne dure finalement que trois mois, ce qui est relativement court pour une exclusivité temporaire. On peut aussi y voir d’autres jeux listés comme Tetris Effect: Connected, qui aurait droit à des updates exclusives pendant six mois, et The Gunk, qui est décrit comme étant une exclusivité permanente.

On attendra évidemment une confirmation de la part de GSC Game World avant de prendre cela pour acquis, mais il est possible que le jeu débarque assez vite sur d’autres plateformes après sa sortie sur Xbox Series et sur le Xbox Game Pass.