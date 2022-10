Splatoon 3 : Les amiibos sortiront en novembre, le jeu est toujours un énorme carton au Japon

Parmi les titres les plus rentables de la rentrée, on retrouve Splatoon 3 qui se hisse à une très bonne place. En seulement trois jours, ce troisième épisode avait réussi l’exploit d’écouler plus de 3,45 millions d’exemplaires rien qu’au Japon (en prenant en compte les ventes dématérialisées), preuve de la popularité de cette série sur ce territoire, mais aussi dans le monde. Ce qui veut dire que des millions de joueurs et de joueuses attendent la sortie des amiibos spécialement conçu pour le jeu, qui arrivent très prochainement.

Quand sortiront les amiibos Splatoon ?

Nintendo a publié une nouvelle vidéo dans laquelle on peut voir de plus près ces trois amiibos, qui permettront d’avoir accès à de l’équipement exclusif in-game. On apprend ainsi que ce pack d’amiibos Splatoon 3 sera disponible à la vente dès le 11 novembre. Autrement dit, les précommandes ne devraient pas tarder à démarrer.

Dans le même temps, Famitsu nous apprend que le phénomène Splatoon 3 au Japon ne faiblit pas. 2,7 millions de copies physiques du jeu ont trouvé preneur sur le territoire japonais durant le mois de septembre, mais ce qui est étonnant, c’est que cela représente près de 69% des ventes totales de jeux physique durant cette période au Japon. Autrement dit, plus de deux tiers des jeux physiques vendus là-bas étaient des copies de Splatoon 3.

Splatoon 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre test afin d’en savoir plus sur le jeu.