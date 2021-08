Spindle : une démo pour le Zelda-like actuellement sur kickstarter

Kickstarter permet chaque année à de nombreuses personnes de donner vie à leurs projets via des campagnes de financement participatif. C’est le cas de Spindle, un jeu d’aventure qui a besoin de soutien pour voir le jour.

Spindle : un Zelda-like old-school

Spindle est un titre puisant son inspiration dans les épisodes 2D de la série « The Legend of Zelda« . Au contrôle de la Mort (accompagnée par un… cochon), il vous faudra parcourir le monde afin de découvrir pourquoi plus personne ne meurt. Comme tout bon jeu du genre, attendez-vous à parcourir un petit monde ouvert et à arpenter des donjons retors gardés par des boss.

Le jeu n’en est actuellement qu’à 4 jours de financement et a pu récupérer, à l’heure où nous écrivons ces lignes, un peu plus de 22.000$ sur un total de 65.000 demandés pour pouvoir mener le projet à bien. Il reste donc 24 jours pour donner un petit coup de pouce au titre.

Notez qu’une démo gratuite est disponible afin de se faire un premier avis. Cette dernière est accessible sur Steam et même directement sur navigateur, bien que l’équipe de développement précise que cette version est expérimentale. Précision importante pour beaucoup : le jeu prévoit des textes en français, ce qui est loin d’être toujours le cas dans ce genre de campagne.

Spindle est prévu pour le mois d’août 2023 et sortira, si la campagne est une réussite, sur PC, Mac, Linux et Nintendo Switch. Aucun autre support n’est actuellement prévu, mais nous ne sommes pas à l’abri d’un futur objectif allant dans cette direction si les retours financiers sont suffisants.