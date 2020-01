Nous le savions déjà, les événements caritatifs gaming sont très appréciés chez les français avec notamment le Zevent qui est organisé par Adrien « Zerator » Nougaret (et Alexandre « Dach » Dachary). Et cette fois ci c’est Xavier « MisterMV » Dang qui se lance dans la création d’un tel événement avec le SpeeDons. Comme son nom l’indique il s’agit d’un marathon de speedrun pour récolter des dons.

L’annonce

Nous avons eu l’annonce ce soir à 20h30 sur le stream de MisterMV, il se lance dans l’organisation d’un marathon ouvert à tout le monde qui se déroulera du 27 mars 2020 au 29 mars 2020. Il s’agira ici de récolter des dons pour l’association Médecins du Monde. Nous le savons depuis longtemps que MisterMV adore les speedrun de jeux, il commente notamment les AGDQ (Awesome Games Done Quick) depuis plusieurs années avec le French ReStream.

Le site pour s’inscrire est disponible via ce lien où vous pourrez soit vous inscrire en temps que runner ou en temps que bénévole pour aider sur place, il y a également une section artiste qui s’ouvrira plus tard. Vous avez également accès au compte twitter de l’événement via ce lien où vous pourrez avoir toutes les infos disponibles.

MisterMV sera là avant tout pour commenter les runs mais il n’a pas dit non à un happening où il fera lui même une run sur laquelle il se sera entraîné.