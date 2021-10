Souno’s Curse lance son Kickstarter et sa démo sur Steam

Dans la très longue liste des jeux que l’on peut désormais retrouver dans le Steam Néo Fest avec une démo à la clé, on retrouve Souno’s Curse, un jeu d’action et d’aventure avec des éléments de metroidvania qui a lui aussi droit à sa démo. Et ce n’est pas tout, car le projet (qui vient notamment de France) lance aussi son Kickstarter dès aujourd’hui.

Le financement participatif du jeu est lancé

Souno’s Curse est ouvertement inspiré par des titres comme Hollow Knight ou encore Journey et se présente comme une aventure en 2D où il faudra explorer un lieu maudit rempli de pièges et de créatures hostiles.

Le titre lance aujourd’hui sa démo que l’on peut essayer dans le cadre du Steam Néo Festival, et si l’aventure vous semble être prometteuse, vous pouvez d’ores et déjà soutenir le projet via la page Kickstater du jeu qui vient d’ouvrir. Si les fonds récoltés sont suffisant, un portage Switch sera ajouté en plus de la version PC. N’hésitez donc pas à essayer le titre avec sa démo pendant le festival.