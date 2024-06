Sony serait en train de retirer la mention 8K sur la boite de sa PlayStation 5

La mention 8K était encore visible il y a peu même sur les modèles de PS5 Slim, mais comme le souligne John Linneman sur Twitter (relayé par VGC), les nouveaux packs qui contiennent la console n’afficheraient plus cette promesse. Après tout, en dehors de The Touryst qui était l’exception qui confirme la règle, la 8K n’est pas vraiment d’actualité sur PS5, même si Sony avait promis – dès le lancement – qu’une mise à jour rendrait cette résolution plus accessible sur la machine :

So they apparently removed the 8K from the box on PS5s? Ha ha, that's pretty funny and should have been done years ago. It's pretty obvious that not only is 8K not suitable for these machines (aside from The Touryst) but 8K displays are not desirable. I wouldn't want one. pic.twitter.com/XgFpPx0FWi

— John Linneman @dark1x.bsky.social (@dark1x) June 5, 2024