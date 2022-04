Sony chercherait aussi à trouver un moyen d’implémenter des pubs dans les free-to-play

La question de la publicité dans les free-to-play consoles est décidément au coeur de toutes les discussions chez les grands éditeurs. Microsoft avait déjà exprimé son intérêt pour la pratique il y a de cela quelques jours, sans que rien ne soit concret pour le moment. Et un nouvel article de Business Insider rapporte à son tour que Sony travaille également sur ce dossier, sans avoir de plans précis pour l’instant, mais en testant diverses possibilités.

Bientôt une pub KFC dans Genshin Impact ? Oh, attendez…

Le site rapporte alors que Sony souhaite implémenter ces pubs pour les mêmes raisons que Microsoft, c’est à dire pousser les studios à développer plus de free-to-play pour ses plateformes. Mais contrairement à Microsoft, Sony ne serait pas encore décidé sur la question de prendre un pourcentage sur le revenu de ces publicités ou non.

Business Insider indique que le constructeur serait en train de tester un programme en interne, qui pourrait être partagé plus tard dans l’année, et qui permettrait aux développeurs de créer des publicités in-game, comme sur les panneaux publicitaires ou sur des écrans digitaux que l’on retrouve dans les stades de divers sports. Le fait de donner des skins ou des promotions in-game (donc sur l’économie virtuelle) à celles et ceux qui regarderaient de la pub est aussi à l’étude.

En somme, tout ce que fait déjà le marché mobile du free-to-play. Rien n’est encore sûr pour le moment, mais nul doute que les joueurs et joueuses de free-to-play sur consoles ne devraient pas apprécier la manoeuvre.