Sony aurait cherché à obtenir Starfield en exclusivité temporaire

L’annonce du rachat du Bethesda par Microsoft hier en a choqué plus d’un, surtout chez les joueurs qui cherchaient à savoir si les jeux de l’éditeur allaient maintenant être des exclusivités Xbox. Avant cela, c’est visiblement Sony qui lorgnait du côté de Bethesda, et de sa nouvelle IP, Starfield.

FUN NOTE: Sony had been negotiating timed exclusivity on Starfield as recently as a few months ago. Going to guess either those talks are done or the price suddenly went way, way up.

— Imran Khan (@imranzomg) September 21, 2020